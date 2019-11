Geldautomaten onder woningen mogelijk verplaatst

Geldautomaten onder woningen worden mogelijk verplaatst. Het bedrijf dat de meeste automaten in de stad exploiteert, Geldmaat, is hierover in gesprek met de gemeente. Aanleiding voor het overleg is de golf plofkraken die de stad al meer dan een jaar teistert.

Geldmaat zit midden in een traject om alle geldautomaten in Nederland over te nemen van de drie grote banken; ABN AMRO, ING en de Rabobank. Het bedrijf staat ervoor open om automaten te verplaatsen naar plekken in de stad waar geen woningen boven zitten. 'Er moet dan wel ruimte zijn', zegt een woordvoerder.

Vorige maand viel er zelfs voor het eerst een gewonde bij een plofkraak op de Haarlemmermeerstraat . Daardoor laaide de discussie over of er nog wel geldautomaten onder woningen moeten zitten op. Die vraag ligt nu ook op tafel bij Geldmaat. Een woordvoerder van het bedrijf bevestigt tegenover AT5 gesprekken over dit vraagstuk met de gemeente. Er zou volgens haar intensief contact zijn tussen Geldmaat en de gemeente. Het bedrijf zegt de plofkraken te betreuren.

De VVD pleitte na de plofkraak van vorige maand, waarbij een gewonde viel, al om risicovolle automaten tijdelijk te sluiten. 'De fractie van de VVD vreest dat, gelet op aard, omvang en frequentie van de plofkraken die plaatsvinden in de stad, het niet is uitgesloten dat bewoners in de toekomst ernstig gewond kunnen raken. Of zelfs erger dan dat', schreef fractievoorzitter Marianne Poot aan het stadsbestuur.

De gemeente werd door de VVD verzocht om een overzicht te maken van automaten die een hoog risico vormen omdat deze boven woningen zitten. Wanneer het stadsbestuur met zo'n lijst komt, is niet bekend.

Plofkrakengolf

Sinds 2017 zijn er al meer dan tien (pogingen tot) plofkraak gepleegd in de stad. De schade was elke keer weer groot. Meerdere geldautomaten keerden na een plofkraak niet terug, omdat er in de buurt veel onrust ontstond. Onder andere de geldautomaten bij de Postjesweg en het Surinameplein zijn na de plofkraak niet herplaatst.

Of het plan om risicovolle geldautomaten te verplaatsen al op korte termijn wordt aangekondigd, kon Geldmaat niet zeggen.

Niet boven woning

Volgens Geldmaat vond de plofkraak maandagmorgen in Slotervaart niet boven een woning plaats. Of er is buitgemaakt door de daders, wil een woordvoerder van de politie niet zeggen. De gemeente onthoudt zich nog van commentaar op de kwestie.