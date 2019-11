Geldtransport bij Holland Casino in Zandvoort overvallen

ZANDVOORT - In Zandvoort is een geldwagen overvallen rond 12.45 uur vanmiddag. Dat meldt de politie op Twitter. De overval vond plaats in de buurt van het Badhuisplein, in het centrum van de kustplaats, waar ook het Holland Casino gevestigd is.

Het casino wilde tegenover NH Nieuws nog geen reactie geven op de overval. Later vandaag komen zij met een reactie.

De politie is nog op zoek naar de daders. Er is een Burgernetactie waaruit blijkt dat de politie op zoek is naar twee daders die op een scooter zijn verdwenen.

Volgens een getuige houdt de politie daarom nu alle weggebruikers staande die gebruik maken van de toegangswegen van en naar het dorp.

De mogelijk gebruikte scooter bij de overval op het geldtransport Zandvoort is aangetroffen in de Schoutenstraat. De politie doet daar onderzoek en is op zoek naar getuigen.