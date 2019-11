Nieuwe leer-werkplek voor creatieve dropouts: "Het is een beetje anders, maar het voelt als school"

HAARLEM - Het fenomeen leer-werkplekken is ondertussen aardig ingeburgerd, maar in een creatieve stad als Haarlem ontbrak juist een dergelijke 'school' voor die sector. Foto- en filmstudio 'A Small Gang' vult het gat sinds dit leerjaar op. Drie eerste 'dropouts' kunnen nu hier zogenoemde 'startkwalificatie' halen en zo de weg naar creatieve banen vinden.

Job (16) is bezig met het maken van een schaal-modelkeuken, bedoeld voor een Instagram-filmpje van een opdrachtgever. Sinds september gaat hij naar deze nieuwe leer-werkplek van Perspectief. "Ik kon niet heel goed opletten in de klas en niet goed leren voor de toetsen", vertelt hij tijdens het verven. Hij probeerde het op drie reguliere scholen: "Maar het lukte niet en toen ben ik gewoon gestopt om te komen."

Onder de hoede van Sandra van Zijl en Jorn van der Putte van de foto- en filmstudio aan de Antoniestraat in Haarlem, komt hij weer tot bloei. Hier krijgt hij één-op-één begeleiding van de twee vakmensen, die ook als docenten in het reguliere onderwijs hebben gewerkt. Sandra en Jorn kwamen tot de ontdekking dat er geen creatieve leer-werkplekken waren in Haarlem en vonden dat een groot gemis. "Wij merkten met ons eigen bedrijf en netwerk dat er heel veel vraag is naar studenten die misschien niet op een heel hoog niveau kunnen lezen en schrijven of misschien niet super wiskundig zijn", licht Sandra van Zijl toe. "Maar misschien wel een heel goede cameraman zijn."

In Haarlem zitten er ongeveer veertig leerlingen langdurig thuis. Maar er zijn meer dan duizend jongeren die geen startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. De overheid wil dat meer leerlingen een startkwalificatie halen. Daarom vallen leerlingen van 16 tot 18 jaar onder de kwalificatieplicht.

Ook Lourdes (16) is net deze week gestart bij A Small Gang, omdat ze niet meer paste in een gewone klas. Ze laat haar verhaal vertellen door haar nieuwe begeleidster, die goede hoop heeft dat ze nu wel op haar plek is:

Nederlands en rekenen Job en Lourdes gaan vaak mee op stap met fotograaf en filmmaker Jorn van der Putte. Als de opdrachtgever dat aangeeft, maken de studenten de foto's en de film. Het duurt dan soms wat langer, maar het leert ze wel alle kneepjes. En dan al werkend komen ook de 'schoolse vakken' aan de orde, verzekert Sandra van Zijl.

Quote "Wij zijn een fijne plek om te leren wat je wil" Sandra van Zijl, docent leerwerkplek

Job denkt hierna echt een baan te kunnen vinden in de filmindustrie. Zijn begeleiders hebben er het volste vertrouwen in dat hun studenten beter beslagen ten ijs de arbeidsmarkt opgaan. "Als je hebt kunnen laten zien dat je een film hebt gemaakt voor het spookhuis in Haarlem, dat je hebt mee hebt gewerkt aan een podcast voor het Frans Halsmuseum, en dat je kan laten zien dat je hard werkt - dan is een bedrijf best geneigd je sneller aan te nemen dan misschien iemand die alleen met een diploma over de brug komt", zo vindt Sandra. Ze kent genoeg mensen in de Haarlemse culturele scene, die zonder diploma 'toch directeur van een culturele instelling zijn'.