Axel is blij met praktische opleiding tot timmerman: "Stilzitten kan ik niet"

BUSSUM - Om de kloof tussen opleiding en werk voor jongeren kleiner te maken hebben bouwbedrijven zich al jaren geleden al verenigd en zelf een opleiding opgericht. "Van loodgieter tot timmerman leiden we hier op. En onze jongens zijn geliefd bij de bedrijven, want wij leveren maatwerk."

Boren, zagen, timmeren, afmeten en intekenen. In de werkplaats van Bouw- en Installatiemensen Gooi en Vechtstreek wordt hard gewerkt. "Wij zijn een plafond aan het installeren," vertelt leerling Axel Hagedoorn. Hij is erg blij met de opleiding tot allround timmerman. "Ik kan niet stilzitten. Op school zal ik altijd te wiebelen op mijn stoel, dus ik wil graag iets met m'n handen doen." Klaarstomen Tijdens hun opleiding zijn leerlingen veel met de praktijk bezig. "Vier dagen werken en één dag in de week naar school," vertelt Richard Borst, directeur van Bouw- en Installatiemensen in deze regio. De theorie wordt verzorgd door het MBO College Hilversum, de praktijk bij zijn organisatie. "In de werkplaats stomen we ze klaar voor het echte werk en dan gaan ze aan de slag bij een aannemer. Dat is betaald, ook al tijdens de opleiding."

In de crisis van de jaren tachtig van de vorige eeuw werd Bouwmensen opgericht door de bouwbranche zelf. Later kwam daar Installatiemensen bij. Het doel: jongeren klaarstomen voor een baan in de bouw en te zorgen voor een soepele overgang tussen opleiding en werk. Door het hele land wordt de opleiding tot timmerman, metselaar, loodgieter, elektricien of verwarmingsmonteur aangeboden. Veel leerlingen komen van het vmbo, maar er is ook plek voor zij-instromers en statushouders. "De zestienjarigen die van school komen zijn niet meer genoeg voor de bedrijfstak, dus wij richten ons ook op andere doelgroepen. Iedereen is welkom," aldus Richard Borst.

Snel een baan De meeste jongens vinden na afloop snel een baan. "Bedrijven zijn blij met onze leerlingen. We houden goed in de gaten of ze alles leren bij de aannemer en eventueel spijkeren we ze tussentijds bij in de werkplaats." Ook hier zijn de effecten van de stikstofcrisis voelbaar, vertelt Borst. "Maar de komende jaren, met de verduurzaming die we ook in 't Gooi moeten doen, zijn deze jongens verzekerd van een baan na de opleiding."