Fleur (11) ging 33 keer onder het mes en krijgt daarom eigen superheldenpoppetje

DEN HELDER - De 11-jarige Fleur uit Breezand wist dat ze een tekenfilm ging kijken met haarzelf - als superheld - in de hoofdrol. Maar dat van haar animatiefiguurtje ook een superheldenpoppetje in de happy meals van de McDonald's gestopt gaat worden, dát was een verrassing. Ze is door het Ronald McDonald Kinderfonds dan ook niet zomaar uitgekozen om een rol te spelen in de reclamecampagne: het meisje is in haar korte leven liefst 33 keer onder het mes geweest.