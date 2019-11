TBS met dwangverpleging geëist tegen verdachte die buurmannen neerstak op Albert Cuypmarkt

Het Openbaar Ministerie eist TBS met een dwangverpleging tegen waterpijpverkoper Taha E. voor het neersteken van zijn twee buurmannen op de Albert Cuypmarkt in Amsterdam. De officier van justitie vindt dat er sprake is van poging tot doodslag.

De steekpartij vond in maart van dit jaar plaats. De slachtoffers, de Joodse marktkoopman Martin Colmans en diens 42-jarige zoon Sharon Colmans, moesten met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht.

Religieuzer

Meerdere marktondernemers vertelden aan AT5 dat ze de autoriteiten eerder hebben gewaarschuwd voor E.. Hij zou volgens hen steeds agressiever en religieuzer zijn geworden.

Tijdens een eerdere pro-formazitting werd niet duidelijk welk motief E. had voor de steekpartij. Volgens de advocaat van de uit Egypte afkomstige verdachte leed hij aan psychoses. Vandaag bleek dat ook de psycholance, een ambulance met personeel dat opgeleid is om goed om te kunnen gaan met mensen met psychische problematiek, in de week voor de steekpartij voor de waterpijpverkoper naar de Albert Cuypmarkt was gekomen.

Bekijk hier de beelden van de aanval en een interview met de slachtoffers:

