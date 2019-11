Niet Statenleden, maar jongeren zijn de baas bij het Provinciespel

HAARLEM - De Statenzaal in het Provinciehuis in Haarlem is normaal gesproken het domein van de Noord-Hollandse Statenleden en gedeputeerden. Maar ook scholieren en studenten komen er geregeld een debat voeren. Tijdens het Provinciespel vormen ze politieke partijen en bouwen ze aan hun eigen ideale provincie.

NH Nieuws

Dit keer is een groep ICT-studenten van het Nova College uit Hoofddorp de baas van de provincie. In het midden van de Statenzaal ligt een grote plattegrond van onze provincie. Op basis van hun partijprogramma kiezen ze enkele voorzieningen uit. Waar kunnen bedrijventerreinen of windmolens komen? Meer groen of openbaar vervoer? Als ze een meerderheid hebben, wordt de voorziening op de plattegrond geplaatst.

"De jongeren moeten anderen overtuigen van hun plan om iets gedaan te krijgen", legt moderator Kashif Amin uit, die namens ProDemos het spel begeleidt. "Ze ervaren tijdens het spel dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn. Zo leren ze hoe democratie werkt en wat de provincie doet."

Quote "Politiek is geen ver-van-mijn-bed-show" Jeffrey Toebes, docent

Ook burgerschapdocent Jeffrey Toebes vindt het belangrijk dat zijn studenten weten hoe politiek werkt. "Door te laten zien wat er hier gebeurt, willen we ze laten voelen dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen, dat politiek niet een ver-van-mijn-bed-show is", aldus Toebes, die hoopt dat een groot deel van zijn studenten straks bewust gaan stemmen.

Na afloop van het spel zijn de leerlingen positief over het uitstapje naar het provinciehuis. Ashwin merkt op dat het er een stuk informeler aan toe gaat dan hij dacht. Bob heeft veel geleerd over wat de provincie doet. En Jason vindt het een goede zaak dat iedereen zomaar gekozen kan worden. Hij is dan ook vastbesloten om te gaan stemmen. Het Provinciespel is geschikt voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Scholen kunnen een klas aanmelden via ProDemos.nl