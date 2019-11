De Peiling: GroenLinks wil trajectcontrole op alle snelwegen

Als het aan GroenLinks ligt komen er trajectcontroles op alle snelwegen. Nu de maximumsnelheid overdag naar 100 kilometer per uur gaat, is het volgens GroenLinks goed om daar streng op te controleren. Ben jij het daarmee eens?

Minder hard rijden

De maximumsnelheid op snelwegen gaat op korte termijn tussen 06.00 uur en 19.00 uur naar 100 kilometer per uur. Een snelle manier om de stikstof-uitstoot omlaag te brengen, zegt het kabinet. Door de snelheidsverlaging wordt minder stikstofoxide uitgestoten. Zo ontstaat weer ruimte voor onder meer de woningbouw en de aanleg van wegen.

Extra controle?

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur kon in een debat over de lagere maximumsnelheid nog niet zeggen of er extra gecontroleerd zal worden. De politie zegt geen capaciteit te hebben om vaker dan nu met mobiele controles langs de weg te gaan staan. Daarom pleit GroenLinks voor automatische trajectcontrole op alle snelwegen.

Trajectcontrole

Bij een trajectcontrole hangen camera's op verschillende punten langs de weg. Ze maken opnames van ieder voertuig dat voorbij rijdt. De computer berekent de gemiddelde snelheid over een langere afstand. Weggebruikers houden zich bij trajectcontroles vaker aan de maximumsnelheid.

Wat vind jij?

Zie jij het voorstel van GroenLinks om op alle snelwegen trajectcontrole in te voeren zitten? We horen het graag van je.