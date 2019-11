Peter R. de Vries zoekt moordenaar van Amsterdamse Rosleny (28): "Deze zaak tart toch je werkelijkheidsbesef?"

Het is drie jaar geleden dat de 28-jarige Rosleny Magdalena is vermoord. Op klaarlichte dag, midden op straat in het Amsterdamse Holendrecht. Ze laat een dochtertje van zes jaar na. Nu ook misdaadjournalist Peter R. de Vries in de zaak is gedoken, hoopt haar nicht Shulesca de la Croes eindelijk op antwoorden: "Mijn nicht verdient gerechtigheid."