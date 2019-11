Natte ochtendspits vroeg van start door ongeluk op A7

AVENHORN - De ochtendspits is vanochtend op de A7 al vroeg begonnen. Even na 6 uur gebeurde er ter hoogte van Avenhorn een ongeluk. Daardoor staat het verkeer richting Amsterdam vast en lopen automobilisten vertraging op.

Vroeg in de ochtend liep de vertraging op tot zo'n drie kwartier, inmiddels is dat geslonken tot 15 minuten. De linkerrijstrook was eventjes dicht, maar is weer open. Ook tussen Den Oever en Zaanstad staat op dezelfde weg een flinke rij auto's: daar ben je ongeveer 25 minuten langer onderweg.

Verder staat er op de A9 richting Amstelveen bij knooppunt Beverwijk zo'n 5 kilometer file, waardoor automobilisten tien minuten later op hun bestemming aankomen.

Regenbuien

Door de regenbuien die overtrekken, beloofde het sowieso al een drukke spits te worden, zo waarschuwde Rijkswaterstaat Verkeersinformatie vanmorgen al: