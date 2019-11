Meer jonge werklozen in Velsen, maar banenmotor Tata Steel Academy draait op volle toeren

VELSEN - In de gemeente Velsen is de jeugdwerkloosheid jarenlang lager geweest dan het landelijk gemiddelde. Maar sinds 2017 is ook het percentage in deze IJmond-gemeente gestegen naar 2 procent. Desondanks is Velsen met al zijn industrie voor jonge techneuten van oudsher kansrijk te noemen.

Tata Steel

De stijging van de werkloosheid onder jongeren kwam voor Velsen zeker niet als een verrassing. "We zien wel vaker dat landelijke trends in onze arbeidsmarktregio later volgen. De cijfers geven een beeld van geregistreerde werkzoekenden. Daarnaast zijn er - helaas - ook jongeren zonder werk of startkwalificatie die niet bekend zijn", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Tata Steel

Voor wie perspectief zoekt in een technische baan is de Tata Steel Academy een uitkomst. De opleidingsschool biedt leerlingen die de twee jaar durende opleiding hebben voltooid namelijk een job in de staalfabriek. Jaarlijks worden zo’n 170 leerlingen toegelaten. Dat is slechts een fractie van het aantal dat zich aanmeldt voor de opleiding, die vanwege de baangarantie populair is. Die garantie blijft overeind, of er nu gedwongen ontslagen vallen of niet, verzekert Fabiènne Hendricks, manager van de Tata Steel Academy. "Het zijn inderdaad spannende tijden voor Tata Steel. Maar elk jaar weer maken we een prognose van het aantal mensen dat uitstroomt. Dat aantal is leidend voor het aantal dat we gaan werven. Degenen die we hebben geworven, hebben sowieso hun baangarantie."

NH Nieuws

De Tata Steel Academy, in de volksmond bekend als ‘de Hoogovensschool’ bestaat dit jaar tachtig jaar. "In al die jaren zijn er heel wat leerlingen doorgestroomd naar een baan in de fabriek", vertelt Hendricks. "40 tot 45 procent van de mensen die bij Tata Steel werken, hebben eerst de opleiding hier gevolgd. Er zijn ook veel kinderen van werknemers of oud-werknemers die de opleiding volgen. Ja, het gaat van vader op zoon."

Tata Steel

Toch zijn het zeker niet alleen ‘kinderen van' die zich aanmelden. Hendricks: "Vooral sinds we de leeftijdsgrens van 23 jaar hebben losgelaten, zie je hier veel mensen die eerst iets totaal anders hebben gedaan. We zijn erg in trek en daar zijn we trots op."