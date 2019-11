Amsterdam UMC deelt data patiënten om zorg te verbeteren

AMSTERDAM - Het Amsterdam UMC stelt medische gegevens over intensive care patiënten beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en om de zorg te verbeteren. Het ziekenhuis zegt het eerste in Europa te zijn die dat doet.

In totaal zijn er volgens het Amsterdam UMC bijna 1 miljard 'datapunten' beschikbaar, vooral vanuit de bewakingsapparatuur. Het gaat onder meer om gegevens van de patiënten en informatie over wat er na de opname is gebeurd.

Artsen en wetenschappers kunnen hiermee vanuit de hele wereld algoritmes ontwikkelen. Met de gegevens kunnen rekenmodellen worden gemaakt die er voor moeten zorgen dat toekomstige intensive care patiënten sneller de juiste behandeling krijgen.

Doden

Volgens het ziekenhuis is dat hard nodig omdat tot dertig procent van intensive care patiënten komt te overlijden. Voor Europa betekent dat honderden doden per dag. "Gegevens delen om behandelingen beter te maken is erg belangrijk voor toekomstige patiënten", aldus Paul Elbers, intensivist in Amsterdam UMC en projectleider.

Het Amsterdam UMC zegt dat met oog op de privacy van patiënten alle wet- en regelgeving hierover strikt wordt nageleefd.