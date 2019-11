Maaltijdbezorger klapt op auto in Hilversum

HILVERSUM - Een maaltijdbezorger is vanmiddag lichtgewond geraakt op de Kleine Drift in Hilversum na een botsing met een auto.

Het ongeluk gebeurde even voor 18.00 uur. De bezorger, die op de fiets was, reed vanaf de Larenseweg in de richting van het station, toen hij op de kruising met de Kleine Drift tegen een auto botste. Hij kwam met een klap tegen de voorruit van het voertuig aan en belandde vervolgens op het asfalt.

Het slachtoffer is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.