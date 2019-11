Nog lang geen 'game over' voor Pacman en Super Mario in Schagen

Computerverzamelaar Rinus van de Reep heeft voor de retro game dag meer dan dertig ouderwetse spelcomputers uit zijn eigen collectie meegenomen. De meest bekende zijn de ouderwetse Japanse Nintendo's, waar in 1985 de eerste Super Mario Brothers op verscheen. "Ik vind het verzamelen van de computers heel erg leuk. Af en toe speel ik ook een spelletje, maar het gaat mij voornamelijk om het weer compleet maken en het restaureren."



"Het is écht een trip down memory lane", aldus Vincent Pfeil, een van de organisatoren van het evenement. Pfeil omschrijft zichzelf als een retro gamer en heeft daarom ook één van zijn eigen meest begeerde computers meegenomen, de Commodore 64. De eerste computer voor thuis, die in 1982 op de markt werd gebracht. "Je kan er echt van alles op spelen. Ik heb hier nu het spel The last V8 op staan, bijna onspeelbaar omdat het zo moeilijk is", vertelt Pfeil.



Eerste computerspel

Het evenement heeft een hoop bezoekers aangetrokken. En het zijn met name de ouders van de jonge gamers die hun nostalgische gevoelens lastig kunnen ondrukken bij het wederzien van een klassieke game als Pong uit 1972. "Dit is het eerste computerspel dat ik ooit gespeeld heb. Mijn neef had het spel toen thuis en ik wist niet wat ik meemaakte destijds. Met twee pennetjes die heen en weer gingen zaten we dan de héle middag te spelen. Het is natuurlijk niet meer te vergelijken met wat ze tegenwoordig allemaal spelen."



Maar ook bij de jongere spelers lijken de klassiekers in de smaak te vallen. "Het maakt niet uit dat het oudere spellen zijn. Als je van racespellen houdt, dan hou je van racespellen. Alleen de graphics zien er minder mooi uit", vertelt een jonge bezoeker. "Het hoeft van mij niet per se ouderwets te zijn, maar het is net zo leuk als een nieuw spel op de playstation", vertelt een andere gamer.



Verzamelobject

Bij de vraag welke computer Rinus het meest dierbaar is, hoeft hij niet lang na te denken. "Ik heb hier een hele bijzondere staan, dat is de virtual boy van Nintendo. Het is een 3D-console uit 1995 en die is ontzettend zeldzaam." Ondanks het feit dat de Virtual Boy een gewild verzamelobject is, is het voor Rinus geen enkel probleem om het apparaat vandaag te laten bespelen door iedereen die dat maar wil. "Je merkt dat kinderen het eigenlijk altijd ontzettend leuk vinden. Vooral omdat het simpel is. Je gaat zitten, speelt een potje en als je er klaar mee bent, ga je weer weg", aldus Rinus.



Hoewel de technieken en de mogelijkheden door de jaren heen zijn veranderd, zijn principes in de games veelal hetzelfde gebleven. "Het realisme is echt van een andere orde in die oudere games. Tegenwoordig kun je hele films naspelen. Er waren natuurlijk ook gewelddadige games, maar het zag er veel abstracter uit", vertelt organisator Vincet Pfeil. Toch betekent Game Over veertig jaar later nog steeds Game Over, tot ergernis van sommige spelers in Schagen.