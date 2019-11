Tanker met gasolie vastgelopen in vaargeul Waddenzee

DEN HELDER - Een binnenvaarttanker met 1.600 ton gasolie aan boord is vannacht vastgelopen in het Visjagersgaatje, een vaargeul tussen Den Oever en Den Helder. Om het schip weer in beweging te krijgen, pompt een berger een deel van de olie over naar een ander schip, zo meldt Rijkswaterstaat.