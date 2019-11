Man zwaargewond aangetroffen op straat in Hilversum

HILVERSUM - Nabij het station van Hilversum is vanochtend op straat een zwaargewonde man aangetroffen.

Het slachtoffer werd gevonden in de Prins Bernhardstraat. Op dat moment was hij niet aanspreekbaar. Was zich exact heeft afgespeeld, wordt nog onderzocht. Daarvoor spreekt de politie onder meer met getuigen.

Behalve politie en ambulancepersoneel kwam ook een traumateam ter plaatse. Een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Via Burgernet werd Hilversummers gevraagd uit te kijken naar een man van middelbare leeftijd: hij is inmiddels gevonden en door de politie gehoord.