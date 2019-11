Automobilist (19) met illegaal zwaailicht 'drukte auto's van A7'

OOSTZAAN - Een 19-jarige automobilist uit Oostzaan wordt ervan verdacht de afgelopen tijd herhaaldelijk met een zwaailicht op z'n auto te hebben rondgereden. Daar bleef het niet bij, want met het zwaailicht op z'n dak zou hij meerdere automobilisten van de weg hebben gedrukt.

Dat schrijft de politie Zaanstreek op Facebook. Bij hen waren de afgelopen tijd meerdere meldingen binnengekomen over een automobilist die onterecht een blauw zwaailicht zou voeren.

Er kwamen meldingen vanaf de A7 en vanaf de Stormhoek in Zaandam, waarbij de man meerdere automobilisten zou hebben geïntimideerd door hen van de weg te drukken.

Kenteken genoteerd



Een van de getuigen noteerde het kenteken, en gaf dat door aan de politie. Toen bleek dat dat kenteken niet bij een voertuig van de hulpdiensten hoorde, ging de politie naar de automobilist op zoek. Agenten kwamen uit bij een 19-jarige man uit Oostzaan. In z'n auto troffen ze meerdere zwaailichten aan, die in beslag zijn genomen.

Wat de consequenties voor de automobilist zijn, is niet bekend. In samenwerking met de verkeerspolitie wordt bekeken of er proces-verbaal tegen hem wordt opgemaakt.