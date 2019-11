Greenpeace-achterban bestookt Schiphol met sms-bom: 'Schiphol moet effect op klimaat aanpakken'

SCHIPHOL - Een actie waarbij Greenpeace mensen oproept om sms'jes naar Schiphol te sturen met vragen over het klimaat, heeft volgens de milieuorganisatie succes. De luchthaven is de afgelopen weken meer dan 10.000 keer benaderd met de vraag wanneer er een klimaatplan verschijnt.

"Het is goed om te zien dat zoveel mensen meedoen. De actie loopt in elk geval nog door tot het protestfestival", aldus een woordvoerder van Greenpeace.

Greenpeace vindt 'dat het afgelopen moet zijn met de uitzonderingspositie van Schiphol in het klimaatbeleid'. Over een maand staat op het luchthaventerrein een protestfestival gepland tegen de 'grote vervuiler Schiphol'. Het is niet de bedoeling dat reizigers dan hinder ondervinden van het protest.

"Misschien heeft Schiphol last van de telefoontjes, maar dat valt in het niet bij de milieuoverlast"

"We willen dat ook Schiphol met een plan komt om zijn grote impact op het klimaat aan te pakken, want al die vliegtuigen zijn ontzettend vervuilend." Over het effect van de actie, zegt hij: "Misschien heeft Schiphol last van de telefoontjes, maar dat valt in het niet bij de milieuoverlast die de luchthaven veroorzaakt."