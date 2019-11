Terugkijken: Sinterklaas per stoomboot aangekomen in Amsterdam

AMSTERDAM - Nadat de Sint gister met de trein aangekomen is in Apeldoorn en ook voet aan wal zette in tal van andere plaatsen, stapte hij vandaag op de boot om Amsterdam te bezoeken. NH Nieuws en AT5 waren daar live bij.

Het is de 81e keer dat de Sint aankomt in Amsterdam. De reis gaat over de Amstel en uiteindelijk meert de stoomboot aan bij het Scheepvaartmuseum. Vanaf daar start de stoet door de stad. Kijk de stream hieronder terug:

Vaartocht Amstel De boot vaart vanaf de Omval de stad in. Rond 11.00 uur komt hij langs de Magere Brug en vaart dan via De Plantage richting het Scheepvaartmuseum. Als alles volgens planning verloopt - want dat weet je maar nooit met de Sint - komt hij om 11.35 aan bij het museum. Daar staat de gloednieuwe kinderburgemeester Ilias klaar om, samen met burgemeester Halsema, de sleutel van de stad te overhandigen aan de Sint. Stoet door de binnenstad Daarna volgt er een optocht door de binnenstad met een stoet van 700 meter lang. Praalwagens, skatepieten, muziekpieten: er is van alles te zien en natuurlijk wordt er ook veel uitgedeeld. Zo hebben de Pieten drie miljoen pepernoten mee en één miljoen schuimpjes. De stoet gaat via het Waterlooplein, het Rembrandtplein en de Munt en eindigt met een groot feest op de Dam. Naar verwachting komen er vandaag zo'n 350.000 mensen de Sint en de Pieten begroeten.