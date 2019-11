Veel schade na brand in zomerhuisje Egmond aan Zee

EGMOND AAN ZEE - In een zomerhuisje in Egmond aan Zee heeft vanochtend een felle brand gewoed. De brandweer moest het dak open maken om het vuur te bestrijden.

Het getroffen zomerhuisje staat in de Marshallstraat, en hoort volgens de Veiligheidsregio bij een woonhuis.

De brand brak rond 6.00 uur uit. waarna de brandweer ter plaatse kwam. Het vuur was snel onder controle, maar om ook het vuur in het dak definitief te blussen, werd een hoogwerker opgeroepen.

Dak opengebroken



Vanuit die hoogwerker is het dak opengebroken en de 'brand afgeblust', zo meldt de Veiligheidheidsregio op Twitter. Er is niemand gewond geraakt. De schade aan het pand is wel groot, zo blijkt uit een foto van het getroffen pand.