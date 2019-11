Nederlands elftal plaatst zich in Belfast voor EK 2020

De ergste storm van de Noord-Ieren was vanaf dat moment gaan liggen en Oranje kwam beter in de wedstrijd. Het leidde tot mogelijkheden voor Ryan Babel (redding doelman) en Promes (afstandschot), maar nog niet tot doelpunten. Dat doelpunt leek er na een half uur spelen wel te komen, maar dan voor de gastheren. Scheidsrechter Szymon Marciniak legde de bal namelijk op de stip wegens vermeend hands van Joël Veltman. Steven Davis ging achter de bal staan, maar de aanvoerder roeide - gelukkig voor Veltman - hoog over.

Na de rust gold er een ander spelbeeld dan het begin van de wedstrijd. Noord-Ierland kwam nog amper over de middenlijn en het was Nederland dat de bal had, zonder noemenswaardige kansen te creëren. Koeman probeerde met het inbrengen van Luuk de Jong nog extra stootkracht aan zijn elftal toe te voegen, maar ook dat werkte niet. Omdat ook de Noord-Ieren niet in staat waren om gevaar te stichten voor het vijandige doel, eindigde het duel in een bloedeloze 0-0. Ondanks de remise plaatst Nederland zich voor het eerst sinds 2014 weer eens voor een eindtoernooi. Het EK wordt in 2020 gehouden van 12 juni tot en met 12 juli.