Voetganger gewond bij botsing met auto in Hoorn

HOORN - Een voetganger is vanavond gewond geraakt op de Dubloen in Hoorn na een botsing met een auto.

Het ongeluk gebeurde rond 19.45 uur op een zebrapad. Een automobilist botste tegen de voetganger, waarna het slachtoffer bekneld kwam te zitten onder het voertuig.

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. In eerste instantie werd er ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die werd enkele minuten daarna weer afgemeld. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Twee auto's

Bij het ongeluk was ook een tweede auto betrokken. Wat voor rol deze auto speelde, is nog niet duidelijk. Mogelijk probeerde het slachtoffer uit één van de twee auto's te stappen, maar zag de andere automobilist dat over het hoofd.

De weg is afgesloten voor onderzoek.