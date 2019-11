Gratis veilige WiFi-netwerken op meer dan vijftig plekken in Amsterdam

AMSTERDAM - Meer dan vijftig plekken in Amsterdam hebben sinds gisteren veilige openbare WiFi-netwerken. De WiFi-netwerken, die worden aangeboden door de dienst publicroam, zullen vanaf begin 2020 op zo'n tweehonderd locaties beschikbaar zijn.

Publicroam biedt een relatief veilige manier van internetten. Dit komt doordat de verbinding versleuteld is, en er bij het inloggen geen persoonsgebonden data hoeft te worden ingevoerd. Om toegang te krijgen tot het WiFi-netwerk moet per apparaat één keer ingelogd worden. Hierna wordt er automatisch verbinding gemaakt met alle WiFi-netwerken in de stad.

Wachtwoorden

Normaal gesproken brengt het gebruik van openbare WiFi-netwerken veiligheidsricico's met zich mee. Dit komt doordat informatie in deze netwerken niet versleuteld wordt, waardoor internetverkeer onderschept kan worden. Hierdoor kunnen kwaadwilligen meekijken wanneer er bijvoorbeeld wachtwoorden worden ingevoerd.

De eerste vijftig netwerken bevinden zich in verschillende delen van de stad en zijn aangelegd bij onder andere gemeentelijke locaties, welzijnsorganisaties en buurthuizen.