Arno uit Abbekerk zet lokale kerstmanactie op voor ernstig zieke kinderen

ABBEKERK - Het moet voor de inwoners van Abbekerk een bijzonder gezicht zijn. Sinterklaas is nog maar net in het land, maar al een paar weken rijdt er een kerstman op een motor rond in het dorp. De 48-jarige Arno van Kampen is de verklede motorrijder en hij doet dit voor een bijzonder doel, namelijk om geld op te halen voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

"Op 14 december gaan we met meer dan 200 mensen verkleed als kerstman op de motor naar Utrecht. Ik hoop dat de zieke kinderen daar dan toch van het moment kunnen genieten en hun ziekte even vergeten", vertelt hij aan mediapartner WEEFF.

Arno besloot om de lokale actie 'Santa's ride Abbekerk' op te zetten, nadat hij op internet was gestuit op de actie 'Ho! Ho! Ho! Máxima's Helden Kerstrit', die richting het Prinses Máxima Centrum gaat. "Het is eigenlijk stomtoevallig dat ik deze actie tegenkwam, maar ik werd er erg enthousiast over en besloot om mee te doen", vertelt Arno, die zijn vader verloor aan kanker.

Kerstmanpak

Zijn enthousiasme zette hij kracht bij door zijn motor in de kerstsferen te laten versieren en hij liet een op maat gemaakt kerstmanpak maken. Waar hij het eerder toch probeerde om het kleinschalig te houden, merkte hij al snel dat veel anderen ook enthousiast werden over zijn actie. "Ik zou eigenlijk pas begin december in mijn pak langs de deuren gaan, maar omdat er om mij heen zo goed op gereageerd werd, rijd ik er nu al mee rond."

"Overal waar ik kom zie ik lachende gezichten van ouders en kinderen. Dat is al prachtig om te zien", laat Arno weten. Een paar jaar geleden haalde hij samen met zijn dochters geld op voor Serious Request. Onder meer door lege flessen op te halen en langs bedrijven te gaan om donaties te vragen. "Daar heb ik toen zo verschrikkelijk veel van opgestoken. Niet alleen qua presentatie, maar ook hoe je dat kunt terugkoppelen naar de bedrijven."

Streefbedrag al lang behaald

Hoewel de actie van Arno nu pas twee weken bezig is, heeft hij zijn streefbedrag al lang en breed binnen. "Het eerste voorzichtige doel was 250 euro", aldus Arno. Als eerste ging hij langs bij diverse motorzaken in de regio, het voertuig dat centraal staat in deze actie. "Ik was al enorm blij dat ik dat bedrag ontving toen ik bij het eerste bedrijf in de buurt was langsgeweest om een donatie te vragen en zij dit hele bedrag in een keer aan de actie doneerden."



"Inmiddels zit ik al ruim boven de 2.000 euro, en dat terwijl de actie nog drie weken loopt. De hele week ben ik langs bedrijven gegaan om donaties op te halen. En in de week van 7 tot en met 13 december wil ik ook langs de huizen in Abbekerk om mensen geld te laten doneren", zegt Arno. "Ik krijg enorm veel energie van de reacties en je krijgt de gunfactor van ze."

Ho! Ho! Ho! Maxima's Helden Kerstrit

Meer dan 200 mensen trekken 14 december op de motor en gaan verkleed als kerstman richting het Prinses Máxima Centrum voor de actie Ho! Ho! Ho! Máxima's Helden Kerstrit 2019 tegen kinderkanker. Vorig jaar deden er ondanks de sneeuwval van destijds ongeveer 80 personen mee aan de actie. Samen haalden ze toen 14.000 euro op voor het Activiteitenfonds voor het centrum voor kinderoncologie.

Vanuit meerdere West-Friese plaatsen vertrekken motorrijders verkleed als kerstman richting Utrecht. Er wordt eerst verzameld bij de McDonald's langs de A7 in Hoorn, waarna de opvallende stoet richting het Prinses Máxima Centrum zal trekken. Mocht je net als Arno enthousiast zijn over deze actie en mee willen doen dan kun je je gratis opgeven. Naast uiteraard een rijbewijs om motor te kunnen rijden, heb je alleen een motor en een kerstmanpak nodig.