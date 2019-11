3 mei 2020: Heemsteeds orkest treedt 'samen' op met Verstappen

ZANDVOORT - De datum stond al maandenlang in de agenda. 3 mei 2020, om half drie 's middags. Dan speelt het Heemsteeds Philharmonisch Orkest in concertzaal De Philharmonie in Haarlem. En toen werd ineens bekend dat de Formule 1-race in Zandvoort op hetzelfde tijdstip plaats gaat vinden. "Leuk natuurlijk, maar ik hoop wel dat er nog iemand naar ons toe komt", aldus een lachende dirigent Dick Verhoef.

Het HPhO repeteert deze zaterdagochtend, zoals gewoonlijk, in de Pinksterkerk aan de Camplaan in Heemstede. Volgende week zaterdag geven de muzikanten hier een concert. Er worden dan ruim honderd bezoekers verwacht, maar hoe zal dat volgend jaar zijn, op 3 mei 2020?

Weinig zorgen

De meeste orkestleden maken zich daar niet zo druk over. Ook dirigent Dick Verhoef denkt dat het allemaal wel los zal lopen met de verkeersdrukte en te laat komende concertbezoekers op die derde dag in mei. "Gewoon vroeg van huis gaan, op de fiets of met de step." Of hij niet bang is dat de helft van zijn publiek straks op de telefoon zit te kijken of Max nog op kop ligt? "Nee hoor, we zeggen ook dat de mobieltjes uit moeten worden gezet voor het concert. In de pauze mogen ze wel aan, wie weet is er dan wel een euforische stemming, omdat Max gewonnen heeft."

Violiste Miranda Wetselaar heeft dubbele gevoelens over het concert in Haarlem. Natuurlijk, het is een concert op een schitterende lokatie in hartje Haarlem, maar wat was ze graag naar Zandvoort gegaan. "Ik ben al heel lang Formule 1-fan en was graag in Zandvoort de sfeer gaan proeven die dag. Maar ik zal toch met het orkest gaan spelen en dat is ook mooi. Ik denk alleen wel dat mijn familie en fans er niet zullen zijn, die gaan allemaal naar Zandvoort. Daar ben ik toch wel een beetje jaloers op."

Gezonder

Anne de Jong speelt cello en doet op verzoek van de verslaggever het geluid van een racewagen na op haar instrument. "Ik heb niet zoveel met de Formule 1. Mensen moeten gewoon lekker naar ons concert komen, dan heb je ook geen last van al dat fijnstof. Een stuk gezonder", lacht ze. Het zou overigens zomaar kunnen dat de scheurende F1-bolides bij De Philharmonie zijn te horen die dag. Maar of het ook ín de zaal is te horen? "Dat hangt helemaal van de wind af", zegt de Jong. "Ik denk niet dat je er wat van hoort, we maken zelf ook een hoop geluid, vergeet dat niet", lacht Wetselaar.

Voordat het HPhO in mei in Haarlem speelt, staat er voor 2020 nog een tweede concert gepland . Op 19 januari in, hoe kan het ook anders...Zandvoort.