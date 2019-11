Burgemeester sluit drugswoning in Hilversum

De bewoners van de woning probeerden de sluiting nog te voorkomen via een voorlopige voorziening, maar deze werd niet toegekend door de rechtbank.

Volgens de gemeente is er in de woning mogelijk sprake van 'ondermijning'. Dat houdt in dat men vermoedt dat het pand door criminelen wordt gebruikt om illegale activiteiten, zoals de handel in drugs, mogelijk te maken.

De burgemeester heeft het pand voor zes maanden gesloten. In die periode wordt onderzocht of er aanvullende maatregelen nodig zijn.