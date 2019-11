Op hol geslagen kerkklok houdt omwonenden in Nibbixwoud een tijdje wakker

NIBBIXWOUD - Het was een onstuimige nacht voor de buurtbewoners van de Sint Cerunakerk in Nibbixwoud. De kerkklokken waren op hol geslagen en klingelden bijna een half uur aan één stuk door.

De klokken begonnen om middernacht te slaan, maar een kleine klok bleef daarna luiden. Buurtbewoner Jan Ebbing besloot daarom uit bed te stappen en richting de kerk te gaan: "Al met al heeft het 25 minuten geduurd."

Jan woont tegenover de kerk op de Dorpsstraat in Nibbixwoud. "In de toren zitten drie klokken", legt hij uit aan mediapartner WEEFF. "Een van de klokken bleef luiden en dus besloot ik om uit bed te gaan en bij de kerk te gaan kijken. Pastoor Alvaro stond toen al buiten te wachten."



Nadat er gebeld was met Anton Koeleman, die verantwoordelijk is voor de klokken, besloten Jan en de pastoor om in de meterkast te kijken. Hierin hangt een bord waarmee de klokken aangepast kunnen worden. Helaas voor de mannen werd het probleem daarmee niet opgelost.

Simpele handeling

"Ik werd om tien over twaalf gebeld door een buurtbewoner over de kerkklokken", vertelt Anton Koeleman. "Het bleek dat ik een klein foutje gemaakt had bij het instellen van de tijd. Uiteindelijk heb ik de klokken om 0.30 uur weer stil kunnen krijgen. Dat kon gelukkig gedaan worden door een simpele handeling, maar hierbij heb ik wel wat lichte schade aangericht."

Waar buurtbewoner Jan en de pastoor het in de meterkast probeerden, moest Anton de kerktoren inklimmen. "Als ik meer verstand had van het systeem had ik het wellicht in de meterkast kunnen oplossen", aldus Anton. "Nu is het probleem vanmiddag helemaal verholpen. Dat heb ik samen gedaan met iemand die betrokken is bij de kerk en meer van het systeem afweet."

Het bleek uiteindelijk dat de twee tijdsystemen in de kerk niet helemaal synchroon liepen, waardoor de klokken bleven luiden. Toch is Jan Ebbing, nu het verholpen is, er niet helemaal gerust op. "We hebben eerder geprobeerd om actie te ondernemen om de toren en de klokken te verbeteren. Misschien wordt het nu tijd om echt aandacht te besteden aan de klokken."



Hieronder kun je een fragment zien van de kerkklokken in de Sint Cerunakerk die gisteravond bleven luiden: