Demonstratie tegen Zwarte Piet in Alkmaar vooralsnog gemoedelijk

ALKMAAR - Tijdens de intocht van Sinterklaas in Alkmaar hebben zich vanmorgen demonstranten tegen Zwarte Piet verzameld. Onder leiding van Jerry Afriyie kwamen de demonstranten aan op station Alkmaar Noord. De politie was aanwezig om alles in goede banen te leiden.

De sfeer is gemoedelijk. De demonstranten volgen de aanwijzingen van de politie op.

De betogers staan in een speciaal 'demonstratievak' in de Koorstraat in Alkmaar, waar later vandaag Sinterklaas en Zwarte Pieten langs zullen lopen.