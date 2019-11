Koude nachten op komst: winterkoudeopvang in Amsterdam opent de deuren voor daklozen

AMSTERDAM - De winterkouderegeling voor daklozen in Amsterdam gaat vanavond van start. Dat houdt in dat er extra slaapplekken beschikbaar komen voor daklozen die niet in staat zijn om alternatieven voor onderdak te vinden bij aanhoudende winterkou.

De doorlopende winteropvang start op 1 december pas, maar de temperatuur daalt de komende dagen naar verwachting dusdanig dat de vier grote steden hebben besloten de winterkouderegeling vanaf morgen al in te laten gaan. De winterkoudeopvang bevindt zich aan de Transformatorweg in Westpoort, op dezelfde locatie als de winteropvang. De GGD verzorgt de toegang tot de winterkoudeopvang en kijkt of mensen zelfredzaam zijn en zodoende zelf onderdak kunnen regelen, of dat ze niet in staat om dit voor elkaar te krijgen.

Andere opvangcentra In andere Noord-Hollandse steden worden nog geen extra maatregelen genomen. Hoorn en Zaanstad laten weten dat de winteropvang pas op gang komt als de gevoelstemperatuur 'echt onder nul is'. Alkmaar heeft geen specifiek winterbeleid, maar houdt de nachtopvang het hele jaar open. Dat is ook in Haarlem het geval, maar daar worden wel extra bedden bijgezet als de temperatuur onder de -10 komt.