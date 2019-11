Sophia (17) uit Weesp verbluft The Voice-jury: "Dit is niet van deze planeet"

WEESP - De 17-jarige Sophia uit Weesp had gisteren pas een paar woorden gezongen in het RTL-4 programma The Voice Of Holland, toen jurylid Anouk haar stoel al omdraaide. Amper een zin later volgt ook jurylid Ali B, gevolgd door Lil' Kleine en Waylon.

The Voice Of Holland / RTL

Gewapend met een gitaar bracht de tiener het nummerVincent van Don McLean ten gehore. Ze kreeg een staande ovatie van zowel de jury als het publiek. "Wat ben jij goed, wat een prachtige stem. Dat maakt indruk. Dit is geen blind audition, maar een optreden", roemt Anouk. "Jij hebt alleen een gitaar en je stem nodig en we vergeten allemaal de rest van de wereld. Dit is wie jij bent en ik vind het prachtig", vult Waylon aan. "Ik denk dat wij naar de finalist van The Voice kijken. Ik kreeg overal kippenvel", laat Lil' Kleine weten. Omkoping Als Sophia ook nog een eigen geschreven liedje laat horen, wordt het Ali B. helemaal te kwaad: "Jij bent niet van deze planeet", roept hij haar toe. Vervolgens probeert hij de tiener nog om te kopen zodat ze zou kiezen voor zijn team. "Ik geef je twintigduizend euro!", grapt hij. Sophia bleek hier niet gevoelig voor en koos uiteindelijk voor Anouk als coach. Ook op Twitter gooide het optreden van Sophia hoge ogen. Zo gaan er zelfs al stemmen op om haar naar het Songfestival te sturen.

The Voice Of Holland is vrijdagavond om 20.30 uur te zien op RTL4.