Eerste burgertop Schiphol van start in Wijk aan Zee

In Wijk aan Zee is de eerste burgertop over Schiphol van start gegaan. Deze burgertop geeft een stem aan de inwoners en laat hen voorstellen maken die zij bij de politiek op de agenda zetten. De eerste zeventig deelnemers zijn inmiddels begonnen met het uitwisselen van ideeën over hoe zij denken over de toekomst van de Nederlandse luchtvaart en Schiphol in het bijzonder.

De deelnemers vormen een dwarsdoorsnede vanuit de bevolking. Zowel mensen die door Schiphol hun brood verdienen, als zij die overlast ervan ervaren. Er hebben zich een kleine honderd deelnemers aangemeld. Sommige deelnemers sluiten zich later aan. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er later vandaag meerdere 'burgervoorstellen' op tafel liggen, die op de agenda van Tweede Kamer kunnen worden gezet.

Quote "Prachtig om voor- en tegenstanders van groei van de luchtvaart samen aan een tafel te zien" Jacky de vries, hoofd nh nieuws

Jacky de Vries, hoofd NH Nieuws, is tevreden over de start van de burgertop: "Het begin is veelbelovend, een flink aantal betrokken deelnemers uit alle lagen van de samenleving. Prachtig om voor- en tegenstanders van groei van de luchtvaart samen aan een tafel te zien, niet in debat, maar in dialoog. Voor ons als journalisten levert dit belangrijke, nieuwe inzichten op."

Harm van Dijk is vandaag de gespreksleider. NH Nieuws sprak hem eerder over hoe zo'n burgertop in z'n werk gaat.

NH Nieuws/Doron Sajet