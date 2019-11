Straks live: bibberen bij de intocht van Sinterklaas in Hilversum en Hoorn

Vol verwachting klopt het hart van duizenden kinderen. De pakjesboot met daarop de Sint, Pieten en een ontelbaar aantal cadeau's komt vanmorgen eindelijk vanuit Spanje weer aan. Dit jaar wordt de landelijke intocht in het Gelderse Apeldoorn voor de 67ste keer live op de Nederlandse televisie uitgezonden. NH Nieuws verslaat de aankomst van de goedheiligman in Hilversum en Hoorn.

Een warm onthaal zal het helaas niet worden. Waar het in Madrid een aangename 11 graden met zon is, zal het voor de Sint bibberen geblazen zijn. Weeronline meldt dat het namelijk niet warmer dan 6 graden wordt. Door een matige zuidenwind is de gevoelstemperatuur slechts 3 graden en is het flink bewolkt. Onze eigen weerman Jan Visser raadt aan om voor de zekerheid een paraplu mee te nemen.

Hoorn

De goedheiligman komt om 11.30 uur aan met Pakjesboot 12 in de Binnenhaven van Hoorn. Daar stapt hij op zijn paard en gaat samen met de pieten op weg naar de Roode Steen. Op het plein is een programma van de Club van Sinterklaas tot 13.00 uur. Vervolgens maakt Sinterklaas nog een rondrit door de binnenstad.

Hilversum

Om 14.00 uur wordt de Sint ontvangen op de Kerkbrink in Hilversum. Daarna zal hij op zijn paard een route afleggen in het dorp. Uiteindelijk zal hij om 16:15 uur Hilversum weer verlaten met een afscheidsshow op de Kerkbrink.

NH Nieuws is live bij beide aankomsten. Volg de eerste intocht, die in Hoorn, vanaf 11.15 uur via onze site, de app, de Facebook-pagina óf de Facebook-pagina van NH Weeff.