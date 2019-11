Deze Noord-Hollandse ziekenhuizen doen woensdag mee aan de staking

De 119 locaties waar wordt gestaakt zijn van 83 ziekenhuizen, 32 poliklinieken en vier revalidatiecentra, aldus FNV Zorg. Er wordt alleen spoedzorg verleend: zogenaamde zondagsdiensten. Tijdens zo'n dienst wordt op een doordeweekse dag gewerkt alsof het weekend is.



Er zijn dan dus geen geplande of electieve opnames, met uitzondering van spoedopnames. Ook opnames op de IC, kraam/couveuse-afdeling en de afdelingen oncologie en hartbewaking zijn uitgezonderd. Dit staat in een rapport van LAD, de Landelijke Vereniging van artsen.

Loonsverhoging

Ziekenhuismedewerkers zijn boos op de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) omdat die in hun ogen niet over de brug komt met een goede cao. De medewerkers willen onder meer een stevige structurele loonsverhoging en betere afspraken over werk- en rusttijden.