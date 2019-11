Man mishandeld in Amsterdam, blijft liggen op tramrails

Een man is vanmiddag rond 17.10 uur mishandeld op de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam. Hij werd door vier personen aangevallen. Volgens de politie waren er auto's betrokken bij de ruzie.

De politie kan niet zeggen of het gaat om een verkeersruzie of dat de mishandeling specifiek op het slachtoffer gericht was. Na de mishandeling lag het slachtoffer op de trambaan, waarna door omstanders hulp werd ingeroepen. De man is vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben over de mishandeling. De zaak is in onderzoek.