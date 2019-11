Beroofde cameraploeg is van EenVandaag: "Erg geschrokken en boos"

Dat zegt hoofd communicatie van de AVROTROS Eric Dekker. "Ze hadden de hele dag gedraaid en waren net klaar met filmen in de Bijlmer. Toen kwam er ineens een scooter op ze af en werden ze door een man met een pistool bedreigd, ze konden niet zien of het echt of nep was."

Filmmateriaal kwijt

De daders, twee mannen, gingen er vervolgens vandoor op de scooter. De verslaggever en cameraman bleven fysiek ongedeerd. Wel zijn ze al het gefilmde materiaal kwijt, evenals de camera, die vele duizenden euro's kost.

Of EenVandaag nu extra maatregelen gaat nemen wat betreft de veiligheid kan Dekker niet zeggen. "Daar gaan we het maandag verder over hebben. Maar het is natuurlijk wel verschrikkelijk dat de vrije nieuwsgaring op deze manier zo abrupt wordt afgebroken. Het is in ieder geval zeker niet zo dat we niet meer in de Bijlmer gaan filmen als we dat willen."

De politie zoekt nog naar de daders.