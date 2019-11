Haarlem Voedselbank Haarlem verhuist eindelijk naar nieuwe locatie: "Heel vreemd gevoel"

HAARLEM - Het heeft wat voeten in aarde gehad maar vandaag nam de Haarlemse voedselbank dan eindelijk haar intrek in het nieuwe pand aan de Amsterdamse Vaart. Met hulp van vrijwilligers zijn alle schappen weer ingeruimd voor de eerste klanten, die vanaf dinsdag hun boodschappen komen ophalen in het nieuwe pand.



Anga Veldhuizen, bedrijfsleider van de Voedselbank in Haarlem, kijkt met enigzins weemoedige gevoelens terug naar de oude locatie in de voormalige Fietsznfabriek, een stukje verderop. "We hebben daar bijna vijftien jaar gezeten met heel veel plezier. Je hebt het helaas niet altijd voor het zeggen en daar moesten we uit. Nu gaan we er het beste van maken op de nieuwe plek." Verhuisplan Het nieuwe pand is wel een stukje kleiner dan de oude locatie maar Anga Veldhuizen maakt zich geen zorgen over de inrichting. Door slim gebruik te maken van de ruimte is ze ervan overtuigd dat ze alle spullen ook in het nieuwe onderkomen kwijt kan. "Hoe gaan we het neerzetten? Waar gaan we het neerzetten? We hebben een heel verhuisplan gemaakt om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen."





Quote "We kunnen moeilijk in een tent op de Grote Markt gaan zitten." ANGA Veldhuizen

Fietsznfabriek Voor de verhuizing heeft de Haarlemse Voedselbank zich altijd voor niets in de oude Fietsznfabriek kunnen huisvesten. Het pand is eigendom van de gemeente en die bracht daarvoor geen kosten in rekening. Na een grote brand in 2017 heeft gemeente Haarlem in overleg met de brandweer besloten om het niet langer beschikbaar te stellen. "We kunnen moeilijk in een tent op de Grote Markt gaan zitten en we zijn blij dat we dit pand nu hebben gevonden. We gaan het voor onze klanten zo goed mogelijk regelen en hoe we de financiën rondom de huur regelen dat zien we later wel weer", aldus Veldhuizen.

