Opnieuw flinke geldprijzen verdeeld in West-Friesland

BOVENKARSPEL - Het lijkt niet op te houden met het geluk voor West-Friesland. Nadat Berkhout 10,8 miljoen euro mocht verdelen, vielen nu inwoners van de Broekerhavenweg in Bovenkarspel in de prijzen.

Inwoners met de postcode 1611CD werden vandaag blij verrast door Gaston Starreveld en een cameraploeg. Per lot kon je 12.500 euro winnen. "Het was een complete verrassing. We hebben 25.000 euro gewonnen, geweldig. Ik zei dat we een mooie reis gaan maken, maar m'n man wil een schuur bouwen. We willen ook nog iets met de woonkamer doen, dus bestemmingen genoeg", vertelt één van de winnaars.

Een andere geluksvogel die 12.500 euro kreeg, woont pas sinds juli in de straat. "We zijn er heel blij mee. M'n ouders hebben net heel veel verbouwd, dus het komt heel erg van pas, we hadden het niet verwacht."

Niet de hele straat in de prijzen: 'ik gun het m'n buren'

Toch was het niet feest voor de hele straat. De overkant heeft postcode 1611CJ. Eén letter verschil, maar genoeg om lijdzaam te moeten toekijken. En als je al op de juist plek woont, moet je natuurlijk wel een lot hebben. "Wij doen niet mee", vertelt een vrouw. Maar ze baalt er niet van. "Ik gun het m'n buren, waarom niet. Geld maakt niet gelukkig, gezondheid wel."