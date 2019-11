Tuinders in Velsen-Noord surveilleren na nieuwe inbraakgolf: "Stok in de hand"

VELSEN-NOORD - Het is het gesprek van de dag: de nieuwe inbraakgolf op volkstuinvereniging VTV Wijkeroog. Eigenaren zijn inmiddels gaan surveilleren, zo vertelt volkstuinbezitter Gerbrand Castricum. "In de hoop ze te kunnen betrappen."

Tuinders Gerbrand Castricum en Kick Manshanden zijn tegen wil en dank ervaringsdeskundige, want bij beiden werd al meer dan eens ingebroken in het tuinhuisje. De afgelopen weken was het al vijftien keer raak op de vereniging. "We zijn het echt helemaal zat", vertelt Kick tegen NH Nieuws. "Die accu's die worden meegenomen en de schade kosten zomaar 500 euro. Daar ben je ziek van", aldus de boomlange volkstuinbezitter.

Jan surveilleert tegen inbraken: "Stok in de hand. Maar je voelt je toch niet lekker in je eentje."

Surveillance

Eigenaren surveilleren 's avonds in de hoop de inbraken in te dammen. Tuinder Jan deed dat gisteravond nog. "Met een stok in de hand, maar je voelt je dan niet lekker alleen." Ook Kick houdt de boel vaak scherp in de gaten. "Dan lig ik op mijn dak, maar dat is in de avond eigenlijk ook geen pretje."

Verschillende tuinbezitters willen nu ook camera's gaan plaatsen. "Als ze een tegel door je ramen gooien en je spullen meenemen is doodzonde. Het moet stoppen."