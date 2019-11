Zaans gezin met baby al bijna twee maanden afgesloten van water: "Ik douche bij het zwembad"

ZAANDAM - De Zaandamse Essa haalt een emmertje water uit de sloot achter zijn huis. Daarmee moet hij zijn wc doorspoelen. Douchen doet hij één keer per week bij een zwembad of vrienden. Sinds 26 september zit zijn gezin - zijn vrouw en een baby van acht maanden - namelijk zonder water.

PWN kwam anderhalve maand geleden, mét een deurwaarder, de kraan afsluiten. Essa zou een schuld hebben van 1500 euro, maar een bewijs heeft hij nooit gezien. Wel kreeg hij begin september een rekening van waterbedrijf PWN van 36 euro. "Maar er stond niets in van een restschuld. Ik heb geen idee waar die 1500 euro schuld vandaan komt. Ik heb altijd alles betaald."

Overal in huis staan grote flessen mineraalwater. Sinds de afsluiting is Essa bezig met allerlei instanties om weer water te krijgen. Tevergeefs, want hij wordt van het kastje naar de muur gestuurd.

PWN geeft geen gehoor en bij navraag is dit het enige dat ze kwijt willen: "Vanwege privacy redenen gaan wij nooit in op individuele situaties", aldus een schriftelijke reactie van de voorlichter.

Advocaat

Essa belt met zijn advocaat of er al een oplossing in zicht is. Zij meldt dat ze bij de rechtbank heeft aangedrongen om met spoed de zaak te behandelen. "Maar mevrouw", roept Essa wanhopig uit, "Ik zit hier met een baby, een vrouw en een huis zonder water!" "Ja, ik het weet het", verzucht de advocaat, die verwacht dat de rechtzaak nog maanden op zich laat wachten.

Essa heeft geen vertrouwen meer in een goeie afloop: "We lopen overal met het hoofd tegen een muur op. Wat het incassobureau heeft gedaan kan toch gewoon niet."