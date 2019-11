Bijenkorf schrapt naast lichtshow ook dertig banen

Het Financieele Dagblad haalt een document uit het voorjaar aan medewerkers aan, waarin zou worden gesproken over een onrustig retaillandschap. Daarvan merkt de onderneming de impact en om het tij te keren wordt een aantal maatregelen aangekondigd waaronder de banenreductie.

Volgens een woordvoerder zijn na het vertrek van dertig van de bijna vijfhonderd medewerkers op het kantoor inmiddels ook al 'iets meer dan dertig' nieuwe mensen aangenomen met 'expertises die passend zijn' binnen de nieuwe koers. De zegsman weersprak niet dat de kosten ook zijn gedaald door de maatregel.

Lichtshow

Dat laatste geldt ook voor het schrappen van de jaarlijkse lichtshow Turn on the Lights op De Dam in Amsterdam, naast de bekendste vestiging van De Bijenkorf. Het evenement dat sinds 2008 bestond, trok duizenden mensen en was bedoeld om het begin van de feestmaand december in te luiden. Nu wordt volgens de woordvoerder gekozen voor 'meer klantbeleving in alle Bijenkorf-winkels en niet alleen in Amsterdam'.