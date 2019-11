Schiphol Morgen eerste Burgertop Schiphol: "Een verschuiving in de besluitvorming"

Morgen komen zo'n honderd inwoners van Noord-Holland bij elkaar voor de eerste burgertop over Schiphol. Een burgertop geeft een stem aan de inwoners en laat hen voorstellen maken die zij bij de politiek op de agenda zetten. De Burgertop Schiphol is eerste burgertop over een onderwerp dat iedereen in Nederland aangaat.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet De eerste burgertop over Schiphol is morgen in Wijk aan Zee, dichtbij een beoogde locatie voor een toekomstige luchthaven in zee. Dat onderwerp zal morgen ongetwijfeld ter sprake komen, net als de aangekondigde groeiplannen op de huidige locatie, Lelystad Airport, werkgelegenheid en de overlast. De deelnemers bepalen wat er besproken gaat worden. Als zij het enigzins met elkaar eens worden, ligt er aan het eind van de dag een aantal burgervoorstellen dat op de agenda van Tweede Kamer kan worden gezet.

Quote "Een burgertop heeft honderd procent impact" Harm van Dijk, gespreksleider burgertop schiphol

Harm van Dijk, initiatiefnemer van het G1000-platform dat voorgaande burgertoppen in Nederland organiseerde, zegt dat zo'n top gegarandeerd impact heeft. Met zijn platform organiseerde hij er al 26. De Burgertop Schiphol is de eerste waarbij een landelijk onderwerp wordt behandeld. Van Dijk is morgen de gespreksleider in Wijk aan Zee.

Van Dijk spreekt van "honderd procent impact" bij een burgertop. Als voorbeeld geeft hij burgertoppen die recent in Enschede, Steenwijkerland, Heereveen en in de provincie Noord-Brabant zijn gehouden. "Daar is in alle gevallen sprake van een burgerbesluit", vertelt Van Dijk. "Die zijn in alle gemeenteraden en in de Staten van Noord-Brabant integraal overgenomen door de politici. De burgertoppen gingen over vuurwerk in Enschede, energie in Steenwijkerland, het centrum van Heerenveen en een nieuw voedselsysteem in Brabant.

Revolutie

Een revolutie wil Van Dijk de burgertoppen niet noemen: "Als het zou lukken om op bredere schaal burgertoppen te laten plaatsvinden en in te zetten voor de besluitvorming, dan hebben we het op zijn minst over een enorme transitie. Een verschuiving in de manier waarop we het met elkaar doen, maar wat ons betreft een absolute vreedzame verschuiving. Op die manier op geen enkele manier geassocieerd met een revolutie."