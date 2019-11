Hoorn, Enkhuizen, Medemblik: Sinterklaas komt graag naar Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - Morgen is het weer zover: Sinterklaas komt weer aan in het land. Dit jaar wordt de landelijke intocht voor de 67ste keer live op de Nederlandse televisie uitgezonden door het Gelderse Apeldoorn en volgt daarmee Zaandam op. Maar in welke steden in onze provincie kwam de Sint aan? Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen spelen in ieder geval een grote rol.

De stad die Sint Nicolaas het vaakst mocht ontvangen is Amsterdam. De hoofdstad ontving in de beginperiode van uitzenden in 1952 tot 1963 bijna elk jaar de goedheiligman, met uitzondering van 1960. Toen voer hij via de Rotterdamse haven Nederland binnen. Maar voor de televisie-uitzendingen speelde Amsterdam al een grote rol: sinds de jaren dertig wordt hij al jaarlijks onthaald.

West-Friesland goed vertegenwoordigd

Na de hoofdstad, hebben Hoorn en Enkhuizen de Sint drie keer mogen ontvangen. Hoorn deed dit in de jaren 1964, 1973 en 1983. En Enkhuizen in 1969,1974 en de laatste keer in 1997. Daarmee zijn dit twee steden die, na Amsterdam, Sinterklaas het vaakst mochten ontvangen.

Medemblik (1967 en 1978) en Monnickendam (1971 en 1994) zijn de twee steden in onze provincie waar twee keer werd ingevaren.

Bekijk hieronder waar de Sint nog meer aankwam in de provincie. Vergeet vooral niet de beelden die erbij staan terug te kijken en weer even dat nostalgische gevoel te krijgen.