Stichting helpt uitzichtloze jongeren aan een toekomst : "Heb vertrouwen, ook jij kunt weer aan het werk komen"

Alexson woont nu een paar maanden op het schip De Excelsior en volgt via De Wilde Vaart een opleiding tot matroos op de binnenvaart. Op de vraag hoe zijn leven er uit zou hebben gezien zonder De Wilde Vaart, trekt een bezorgde frons over zijn gezicht: "Ik weet niet waar ik dan zou zijn, ik denk dat ik dat ook niet wil weten." Alexson kwam via via bij De Wilde Vaart terecht, zelf zegt hij over zijn leven toen: "Ik wist niet wat ik met mezelf aan moest en welke kant het op moest. Ik begon een beetje te ontsporen."

Vertrouwen

"Wat is er nou sterker dan wanneer je tegen iemand zegt: 'We geven je het vertrouwen, zodat ook jij weer aan het werk kan komen.' Dat werkt natuurlijk heel motiverend", zegt Rick den Hollander van De Wilde Vaart. Het is de bedoeling dat de jongeren in Westknollendam een aantal basisvaardigheden leren. Daarna moeten ze een stage zoeken op een ander schip.

Alexson ziet de toekomst nu vol vertrouwen tegemoet. "Ik streef uiteindelijk naar huisje-boompje-beestje", zegt hij. "Hopen dat ik een betaalde baan krijg. Dan kan ik varen op de binnenvaart." Een vervolgopleiding tot schipper ziet deze student niet zo zitten: "Schipper worden is niks voor mij, ik durf geen hele boot te besturen, ik ben veel te bang dat ik dan ergens de kant opvaar."