In half jaar tijd voor twee ton aan West-Friese bijstandsfraude opgespoord

In het eerste kwartaal werd er ook al voor 165.000 euro aan fraude aangetroffen. WerkSaam onderzoekt zelf actief of er sprake is van bijstandsfraude, maar ook op basis van fraudemeldingen door burgers of andere instanties. Dat leidde in drie gevallen tot de vondst van een hennepplantage in de eigen woning.



393 dagen in buitenland verbleven met behoud van uitkering

Ook bleken er enkele gevallen te zijn waarbij cliënten verzwegen dat ze samenwoonden met de vader van hun kinderen, terwijl ze een hogere alleenstaande ouder-uiterking ontvingen. In één geval verbleef iemand in twee jaar tijd in totaal 393 dagen in het buitenland, terwijl er maar recht is op 28 dagen.

De uitkeringen waarbij fraude werd geconstateerd zijn beëindigd en de ten onrechte uitbetaalde uitkeringen teruggevorderd.