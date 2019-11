De boeren op Texel ploegen rustig door: "En anders is het tijd voor een Texit"

Kees Lap is aan het ploegen op een stuk land aan de voet van het witte kerkje van Den Hoorn. De jongste van de twee gebroeders Lap zit comfortabel in de moderne trekker en kan op de rechte stukken zijn stuur gewoon loslaten. "De trekker wordt door gps aangestuurd en zo ploegt 'ie kaarsrecht. " Kees kan echt nog genieten van het uitzicht om hem heen. "Dit is toch een prachtig stukje Texel? Daar zorgen wij dan ook goed voor", vertelt hij met en lach op z'n gezicht. Ze gebruiken een grote ecoploeg die het land minder diep omploegt dan een traditionele ploeg. "Dat is beter voor het leven in de grond. "

Als eerste wordt er een kijkje genomen bij de broers Klaas en Kees Lap uit Den Hoorn. Deze jonge boeren ploegen met een ecoploeg, houden rekening met de weidevogels en verbouwen naast aardappels en bieten ook mosterdzaad en quinoa. Toch zijn de gebroeders Lap geen alternatieve of biologische boeren. Ze zijn wel eigenwijs en doen het op hun eigen manier. "De Lappen zijn al sinds 1600 als boeren actief rond het kerkje van Den Hoorn. Het is logisch dat je met zorg de grond bewerkt. Dat zit gewoon in de genen", vertelt een van de broers.

Broer Klaas is aardappels aan het rooien. "We leveren voornamelijk aan de horeca op Texel die er friet van maakt", vertelt hij. De aardappelen zijn mooi maar het land is zwaar en er komen veel kluiten mee in de rooier. "Eigenlijk zijn we heel laat met rooien maar dat komt omdat het steeds te nat was om het land op te gaan. " Nu zijn het een paar mooie droge dagen en moet het gebeuren. Hoe groot en modern de machines ook zijn, de boer is toch ook nog altijd afhankelijk van het weer. "Je mag best weten dat ik er wel eens wakker van lig", zegt Klaas. "We hebben veel kapitaal op het land uitstaan en je moet altijd maar weer afwachten wat er uit komt en wat het oplevert."

De Lappen zijn geen boeren bij wie alles om geld en grote auto's draait. Integendeel. Ze doen het vanuit de familietraditie en bij de Lappen staat zorg voor het land en een eigenzinnige koers hoog in het vaandel.

Suikerbieten

Vader Jacob Lap loopt op het suikerbietenveld. "Koude nachten en zon overdag, dat is goed voor het suikergehalte in de bieten. Zetmeel wordt omgezet in suiker, vandaar." Hij vindt het onterecht dat de boer als schuldige voor de milieuproblemenen wordt aangewezen. "Wij hebben altijd goed voor het land gezorgd. We zijn ook lid van De Lieuw, een samenwerkingsverband tussen boeren en natuurbeschermers op het eiland. We houden rekening met de weidevogels en die zie je hier dus ook heel veel. Ja, in de jaren zestig werd er wel met DDT gewerkt, maar toen wisten we helemaal niet dat dat zo giftig was. Ik heb het trouwens nooit gebruikt hoor," vertelt Jacob.

Texit

"En nu die hele stikstofdiscussie. We liggen rondom door zee omgeven, ik kan me niet voorstellen dat er hier iets mis is. Op Texel zijn ook helemaal niet zoveel koeien. Mest moet zelfs van de overkant worden aangevoerd om het land te bemesten. We hebben hier dus geen stikstofoverschot. Nu worden we met de problemen van de rest va Nederland opgezadeld. Je hebt de Brexit maar misschien is het tijd voor een Texit, om van die problemen af te zijn", besluit Jacob lachend.