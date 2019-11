Minderjarige meisjes aangerand door twee jongens in McDonald's-restaurant Bussum

BUSSUM - Twee minderjarige meisjes zijn afgelopen vrijdagavond aangerand in de McDonald's aan het Veerplein in Bussum. Dat bevestigt de politie aan NH Nieuws.

De meisjes zouden 's avonds tijdens koopavond zijn betast. De daders zouden twee minderjarige jongens zijn. De jongens begonnen de meisjes eerst buiten te betasten op een bankje voor het fastfoodrestaurant. De meisjes vroegen de jongens op te houden en vluchtten de McDonald's in naar de eerste etage. Daar staan tafels om aan te eten, is een ballenbak en zijn de toiletten. Daar was op dat moment geen toezicht van personeel.

Boven hielden de jongens niet op. Pas toen een van de meisjes een andere vriendin zover kon krijgen ook naar boven te komen, stopten de jongens met het belagen van de meisjes.

De politie bevestigt het verhaal, maar wil er vanwege de privacy van de slachtoffers niets over zeggen. "Vanwege de gevoeligheid van de kwestie en het feit dat het onderzoek nog loopt, kan ik weinig zeggen wat er precies is gebeurd vrijdagavond", reageert een woordvoerder van de politie. "Wel wil ik voorop stellen dat wij wat er gebeurd is zeer serieus nemen en de onderste steen boven willen."

Daders

De politie kan niet zeggen of het de verdachten van de aanranding in beeld heeft. "Ook daar wil ik in het belang van het onderzoek niets over kwijt."

De McDonald's laat in een reactie weten de ouders van een van de meisjes te hebben gesproken. De moeder laat weten de hulp van de McDonald's erg te waarderen. Een woordvoerder van McDonald's: "We zijn door de ouders van het meisje op de hoogte gesteld van het vervelende incident dat heeft plaatsgevonden. We vinden het vanzelfsprekend erg vervelend dat een bezoekje aan ons restaurant zo is verlopen. Als de ouders aangifte hebben gedaan, zullen wij vanzelfsprekend de beelden, die reeds zijn veiliggesteld, delen met de politie. De zaak en een eventueel onderzoek komt daarmee in handen van de politie."