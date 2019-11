Hulpdiensten verwachten geen problemen door verlaging maximumsnelheid op wegen

Het kabinet liet eerder al weten dat de maximumsnelheid op snelwegen wordt teruggebracht naar honderd kilometer per uur. Ook provincie gaat onderzoek doen naar het verlagen van de snelheid op provinciale wegen. Dat zou ertoe moeten leiden dat de stikstofuitstoot daalt, waardoor er weer gebouwd kan worden.



Ook de hulpdiensten moeten hier rekening mee houden. Zo mag een ambulance maximaal veertig kilometer per uur harder dan de maximale snelheid. Maar een woordvoerder van de Veiligheidsregio verwacht dat het effect klein zal zijn. "We zijn geen verkeersdeskundigen, maar er wordt gezegd dat het ook de doorstroming zal bevorderen."



Ambulancecapaciteit aangepast bij problemen

De woordvoerder stelt dat de effecten wel in de gaten worden gehouden. "Uit ervaringen uit het verleden blijkt dat snelheidsaanpassingen een minimaal effect hebben gehad op de doorstroming. Maar je weet altijd pas later hoe de maatregelen uitpakken. Stel dat het toch problemen geeft dan zal dat door de RIVM doorberekend worden in de ambulancecapaciteit.

Brandweervoertuigen (behalve de personenauto's) zijn zwaarder dan vijfduizend kilo en mogen dus twintig kilometer per uur harder rijden dan wettelijk toegestaan. "Dus hiervoor verandert niets met de aanpassing van de maximumsnelheid op de snelwegen."