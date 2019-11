Vanaf 2020 alleen roetveegpieten in Hoorn: KOZP trekt protest tijdens intocht in

De Hoornse afdeling van KOZP Hoorn Kan Het zal ook met de winkeliersvereniging om tafel gaan om het uiterlijk van de piet te bepreken. "Wij zijn ervan overtuigd dat wij in overleg kunnen zorgen voor een piet die voor niemand kwetsend is, waardoor het een plezierige intocht zal worden voor alle kinderen in Hoorn."



Vorig jaar moest de politie ingrijpen bij de Hoornse intocht nadat pro-zwarte pietdemonstranten zich verzamelden bij het vak voor het anti-zwarte pietprotest. Er werd toen onder meer iemand gearresteerd omdat die een spandoek van de anti-pietendemonstranten verscheurde. Ook kregen 19 pro-pietprotesteerders een gebiedsverbod.



Naast KOZP had dit jaar ook Pegida zich aangemeld om te demonstreren, en wilden dat alleen doen in de buurt van KOZP. Ook die demonstratie is afgelast. "In Hoorn kunnen de mensen een rustige Sinterklaasintocht vieren, we krijgen net van gemeente te horen dat KOZP zijn demonstratie heeft teruggetrokken. En daarmee is aanmelding Pegida ook overbodig", zo valt te lezen op hun Facebookpagina.



'Dit laat zien dat we nader tot elkaar kunnen komen'

KOZP is blij dat de groep niet hoeft te protesteren: "We willen de winkeliersvereniging en alle betrokkenen bedanken voor de constructieve aanpak. Dit besluit van de OSH laat zien dat het mogelijk is om nader tot elkaar te komen, zolang wij het uitgangspunt van de traditie in acht nemen en elkaars ervaringen serieus nemen en bespreekbaar maken.” KOZP hoopt dat meer steden het voorbeeld van Hoorn zullen volgen.



Winkeliersvereniging ontvangt haatberichten

Het besluit van winkeliersvereniging OSH wordt ze niet in dank afgenomen zo laat een woordvoerder aan NH Nieuws weten. "Het is voor sommige mensen aanleiding om hele nare berichten te sturen. Dat accepteren we, maar tot op zekere hoogte natuurlijk." De woordvoerder vervolgt: "Dit is de lijn die we al een paar jaar geleden hebben ingezet. We hebben besloten het nu al kenbaar te maken. Ook om spanningen tijdens de eerder aangekondigde protesten te voorkomen."



De anti-pietengroep zou ook gaan protesteren bij de intochten in Alkmaar en Heerhugowaard. Die protesten gaan waarschijnlijk wel door.