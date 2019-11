Amsterdam kort scholen met hoge ouderbijdrage

AMSTERDAM - Amsterdamse basisscholen die een ouderbijdrage vragen hoger dan 225 euro, krijgen van de gemeente komend schooljaar geen subsidie meer. Op termijn moet dat bedrag zelfs omlaag naar 112 euro - op dat niveau ligt de gemiddelde ouderbijdrage in de hoofdstad. Landelijk is dat gemiddeld 57 euro.

Een hoge ouderbijdrage kan een drempel zijn voor ouders en vergroot daarom de kansenongelijkheid, is de redenering achter de maatregel. Daar komt bij dat de bijdrage weliswaar vrijwillig is, maar vaak als verplicht wordt ervaren.

Grens aangeven

"Scholen krijgen rijksbekostiging en subsidies van de gemeente. Het is niet nodig om dan nog honderden euro’s aan ouderbijdrage te vragen", schrijft onderwijswethouder Marjolein Moorman aan de gemeenteraad. Ze wijst erop dat er scholen zijn die ouders wel 700 euro vragen. "Het is tijd om een grens aan te geven. We willen in deze stad geen verschil tussen rijke en arme scholen." Volgens Moorman heeft de maatregel de steun van het merendeel van de schoolbesturen.

Subsidies die kunnen worden ingetrokken, zijn bijvoorbeeld de bijdragen voor een vakleerkracht cultuur of een vakleerkracht bewegingsonderwijs ('gymleraar').