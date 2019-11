Steeds minder Noord-Hollandse zelfkazers: "Jammer, want we doen het hier zo goed"

Het aantal zelfkazers in Noord-Holland neemt steeds verder af. Als gevolg van regelgeving, gebrek aan opvolging en het vele harde werk, zijn veel boeren gestopt met kaas maken. "Jammer," vindt de Bond van Boerderij Zuivelbereiders. Aan de jaarlijkse boerenkaaskeuring in Alkmaar deden deze editie 15 zelfkazers mee. "Mooi dat we dat toch nog in de benen kunnen houden."

Theo Dekker van de Utopia Hoeve in Schagerbrug is nauw betrokken bij de Bond van Boerderij Zuivelbereiders. Al jaren maakt hij met succes kaas van de melk van zijn eigen geiten. "Ik vind het zelf de mooiste bedrijven die er bestaan, die hun eigen product verwerken. We hebben hier in Noord-Holland heel goede kwaliteit kaas en daar wordt een beetje te weinig mee gedaan."

In het AZ-stadion in Alkmaar hebben twaalf kaasmakers hun boerenkazen aangeboden voor de keuring. De keurmeesters hebben het over scheurtjes, bellen in de kaas, ze zijn gassig of hebben een stalluchtje. "Het is echt een belangrijke dag voor ons," vertelt Theo Dekker. "We keuren hier elkaars kazen en hopen er van te leren."

De spanning is op de gezichten van de kaasmakers af te lezen als hun kaas door de keurmeesters wordt doorgesneden. "Boeren kaasmakers worden niet ouder dan zestig," grapt een van de deelnemers. "Het ziet er allemaal leuk uit, maar het is echt hard werken," weet Theo Dekker uit eigen ervaring.

Uitzonderlijke kwaliteit

Na de keuring liggen de kazen op tafel met rapporten erbij. De jury spreekt van uitzonderlijk hoge kwaliteit dit jaar. Theo Dekker: "Ze zijn allemaal apart en uniek en het is puur natuur. Qua recept heeft iedere boer heeft zijn eigen manier en daarom is het zo belangrijk dat dit soort dingen blijven bestaan."